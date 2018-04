Goleada antecipa saída do técnico Marcelo Veiga no Botafogo

Depois da eliminação nas quartas de final do Paulistão, principalmente pela maneira como ela aconteceu, com uma derrota por 6 a 0 para o Mogi Mirim, a saída do técnico Marcelo Veiga foi antecipada no Botafogo. Ele já iria embora ao final do campeonato, mas não vai ficar nem para a disputa do título de Campeão do Interior. Assim, já pode assumir o São Caetano, com quem acertou há duas semanas para dirigir o time na Série B do Brasileiro.

A iniciativa de antecipar a saída de Marcelo Veiga foi tomada pelo presidente do Botafogo, Gustavo Assed, que já confirmou que o preparador físico Luiz Fernando Paião assumirá o cargo interinamente. Ele vai comandar o time na partida contra o Penapolense, sábado, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pelas semifinais da disputa do Campeão do Interior.

Em 10 dias, a diretoria do clube espera formar uma nova comissão técnica para vai comandar o Botafogo na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O time está no Grupo A7, que ainda conta com Santo André, Juventude, Marcílio Dias e Villa Nova.

Marcelo Veiga assumiu o comando do Botafogo em novembro de 2012. Ao todo, foram 20 jogos disputados, com nove vitórias, quatro empates e sete derrotas. Agora, parte para um novo desafio na carreira, ao ser o técnico do São Caetano na Série B.