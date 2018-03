Goleada causa mudanças no Paraná Depois da humilhante derrota por 6 a 1, contra o Vitória, o técnico Paulo Campos alterou a escalação do Paraná Clube que enfrenta o Flamengo, nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Pinheirão, em Curitiba. O mais provável é que o zagueiro Nelinho deixe o time, dando lugar a Fernando Lombardi, enquanto Adriano deve ser substituído por Chokito no ataque. "Não existe titulares ou reservas, apenas o momento de cada um", justificou o técnico Paulo Campos. O mais importante para o técnico é que os jogadores reconquistem a confiança que mostraram na estréia, quando venceram o Santos por 3 a 2. "Não sou um cara medroso na vida e não quero que meu time seja", afirmou. Dedicação é o que os jogadores prometem. "Vou ajudar na marcação e procurar fazer as jogadas de ataque e os gols para sair com a vitória", revelou Chokito.