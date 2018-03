Goleada corintiana no Piauí: 8 a 1 O estádio estava lotado, os refletores, acesos. A televisão mostrava os lances para o Brasil. Tudo preparado para uma grande festa no Piauí. Quem acompanhou o confronto entre Corinthians e Flamengo-PI, no entanto, assistiu apenas a um treino dos paulistas, que estavam mais preocupados com o clássico de domingo, contra o Santos, pelo Campeonato Paulista. Sem nenhum trabalho, a equipe do técnico Wanderley Luxemburgo goleou seu adversário por 8 a 1, hoje à noite, em Teresina, e poderia, até, ter feito mais gols. Com o resultado, o Corinthians está praticamente classificado para as quartas-de-final da Copa do Brasil. Poderá, até, perder dos piauienses por seis gols de diferença no jogo de volta para garantir a vaga. A partida valeu para o time recuperar o ânimo depois da derrota para o São Paulo por 3 a 1, no fim de semana. Marcelinho aproveitou a facilidade para marcar seu 200.º gol pelo Alvinegro. Comemorou bastante e mostrou aos torcedores uma camisa do Corinthians com a inscrição "200 gols". "Já estava esperando fazer esse gol e, por isso, trouxe a camisa especial", contou. Rogério também vibrou bastante. Fez seu primeiro gol desde que se transferiu para o Parque São Jorge. Desde o início da partida, o Flamengo mostrou que lutaria muito para não sofrer uma goleada. Não conseguiu. Em poucos minutos, já estava 2 a 0 para os paulistas, gols de Ewerthon e Marcelinho. A equipe da casa descontou com Tarso, mas, em seguida, Ewerthon fez outro. O time do Piauí demonstrou muita fragilidade. Os zagueiros, Wildinho e Veloso, "levaram um baile" dos adversários. Os atacantes, Eduardo e Buziga tropeçavam na bola. Os atletas de meio-de-campo não conseguiam acertar um passe. Assim, mesmo sem precisar correr tanto, os corintianos entravam na área e faziam os gols com tranqüilidade, a qualquer hora. Na segunda etapa, foi um atrás do outro. Aos 18, Marcelinho cobrou pênalti que ele mesmo sofreu e fez o quarto. Gil e Rogério ampliaram o placar. Ewerthon marcou o sétimo e Gil anotou o último da partida: 8 a 1. No fim, os jogadores do Flamengo apenas tocavam a bola, esperando que o juiz Jamir Carlos Garcez terminasse logo o jogo. Os piauienses queriam evitar que o vexame fosse ainda maior. Ainda não foi hoje que o atacante Müller reestreou pelo Corinthians. Luxemburgo preferiu deixá-lo no banco. A delegação do Corinthians chega amanhã à noite a São Paulo. Sábado, a equipe começa a se preparar para o primeiro jogo pelas semifinais do Paulista.