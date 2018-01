Goleada dá esperanças ao Guarani A boa vitória sobre o Flamengo por 5 a 3, na noite de quarta-feira, devolveu a esperança ao Guarani, que tenta chegar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Com 46 pontos, a equipe de Campinas está atualmente em 8º lugar - o próximo desafio é contra o Fortaleza, domingo, fora de casa. "Não dá para ser campeão, mas que podemos chegar bem mais longe eu tenho certeza", afirmou o técnico Barbieri, empolgado com o fim de um tabu. Afinal, o Guarani não vencia o Flamengo há quatro anos. Para o enfrentar o Fortaleza, o Guarani terá dois desfalques. O lateral-esquerdo Alex levou o terceiro cartão amarelo e o volante Simão foi expulso. Como os dois irão cumprir suspensão automática, Gilson deve entrar na defesa, enquanto Reinaldo e Esquerdinha disputam a vaga no meio-de-campo. O atacante Rafael Silva, quinto centroavante a ser testado como titular do Guarani, recebeu elogios de Barbieri por sua "participação efetiva no jogo", além de ter marcado um gol, de pênalti. Ele, com certeza, será mantido no comando do ataque.