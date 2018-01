Goleada de 13 a 0 nas eliminatórias As eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2002, na Coréia e no Japão, começaram neste sábado com uma goleada por 13 a 0 da seleção das Ilhas Fiji sobre Samoa Americana. No outro jogos do grupo 1, disputado em Coffs Harbour na Austrália, Tonga venceu Samoa por 1 a 0. Além dessas quatro equipes, o grupo conta com a presença da Austrália, que na segunda-feira estréia na competição contra Tonga. No mesmo dia, as suas Samoas se enfrentam no jogo de fundo. Os jogos do outro grupo, que reúne os também inexpressivos Nova Zelândia, Taiti, Ilhas Salomão, Ilhas Cook e Vanuatu, começam em junho. Apesar de longínquas e aparentemente exóticas, as eliminatórias da Oceania têm um interesse especial, principalmente para as seleções sul-americanas, entre elas a do Brasil. Quem terminar em quinto e não conseguir uma das quatro vagas da América do Sul, disputará uma repescagem com o campeão da Oceania, em dois jogos, na última oportunidade de garantir lugar no mundial de 2002.