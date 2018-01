Goleada deixa Palmeiras B perto da A2 Um goleada surpreendente do Palmeiras B fora de casa sobre o Monte Azul, por 4 a 0, neste domingo à tarde, deixou o time do Palestra Itália com um pé na Série A2 em 2006. Vice-líder do Grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A3, com oito pontos, o time da capital só precisará de um empate em casa, na última rodada, diante do lanterna e já eliminado Itararé, com quatro pontos. Acontece que na última rodada haverá o confronto direto entre o líder Monte Azul, com nove pontos, e o terceiro colocado, o XV de Piracicaba, com sete pontos, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Os piracicabanos vão depender de uma vitória para ficar com a vaga, enquanto o Monte Azul garante o acesso com o empate ou até mesmo com uma derrota desde que o Palmeiras B perca. A última rodada será realizada no próximo domingo, às 11 horas, garantindo o acessos os dois primeiros colocados de cada grupo. Os campeões de cada grupo vão decidir o título em apenas um jogo com o mando de campo pertencendo ao time de melhor campanha. OS JOGOS - A vitória do único representante da capital foi praticamente assegurada no primeiro tempo, quando abriu 3 a 0 com gols de Vinícius, aos 15 minutos, João Paulo, aos 22 minutos, e Alex Afonso, aos 41 minutos, cobrando pênalti. Este foi o 20.º gol dele, artilheiro isolado da competição. O placar foi completado aos 36 minutos do segundo tempo, com Michel cobrando falta. Tão inesperada como a goleada palmeirense foi a derrota do XV de Piracicaba, em Itararé, por 3 a 1. O primeiro tempo foi equilibrado, com o time da casa saindo na frente com Reginaldo, de pênalti, aos 12 minutos. Zulu empatou aos 46 minutos do primeiro tempo. Robson, de cabeça, aos 25 minutos, colocou o Itararé na frente, que ampliou, aos 35 minutos, de novo com Reginaldo. GRUPO 4 EMBOLADO - Com o Grêmio Barueri classificado desde a última rodada, continua a briga pela segunda vaga. Em casa, o Rio Claro venceu o Barueri, por 2 a 1, chegando aos sete pontos, na terceira posição. O XV de Jaú manteve a vice-liderança, com oito pontos, ao ganhar do São José, por 3 a 0, no Vale do Paraíba. Os dois vão decidir a vaga no confronto direto, marcado para Jaú, com o time da casa tendo a vantagem do empate. O Barueri lidera com 10 pontos, mas a derrota quebrou uma invencibilidade de 19 jogos. Em Rio Claro, o time da casa partiu para o ataque diante de um adversário tranqüilo e poupando vários titulares já de olho no jogo final pelo título da temporada. Vieira, de falta, fez o primeiro, aos 21 minutos, mas o Barueri empatou aos 42 minutos, com Michel. O gol da vitória rioclarense foi muito rápido, aos 24 segundos do segundo tempo, marcado por Luciano. Em São José dos Campos, o time da casa não resistiu ao XV de Jaú, que venceu com gols de Shizo, aos 24 minutos da etapa inicial, de pênalti; Dudu, aos 32 minutos, e Cléber, aos 47 minutos do segundo tempo. Com dois pontos, o São José está eliminado. Os resultados da quinta rodada: São José 0 x 3 XV de Jaú, Rio Claro 2 x 1 Grêmio Barueri, Monte Azul 0 x 4 Palmeiras B e Itararé 3 x 1 XV de Piracicaba. Classificação: Grupo 3 - 1) Monte Azul, 9 pontos; 2) Palmeiras B, 8; 3) XV de Piracicaba, 7; 4) Itararé, 4. Grupo 4 - 1) Grêmio Barueri, 10 pontos; 2) XV de Jaú, 8; 3) Rio Claro, 7; 4) São José, 2.