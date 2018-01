Goleada deixa palmeirenses eufóricos Atritos com jornalistas, greve de silêncio, elaboração de uma ?cartilha? para disciplinar o relacionamento com a imprensa...O Palmeiras viveu uma semana de cão. Mas neste sábado, logo após a goleada sobre o fraquíssimo Mogi Mirim, o ambiente era de euforia no vestiário da equipe comandada por Jair Picerni. O goleiro Marcos tinha um discurso preparado para explicar os problemas de relacionamento com os repórteres que cobrem o dia-a-dia do clube. ?Não teve nada de greve de silêncio. O que aconteceu é que conversamos e resolvemos parar de falar besteiras e jogar mais. Nos reunimos e decidimos que cada um tem de fazer o seu trabalho bem feito. Foi o que fizemos neste sábado. Na minha opinião, o Mogi é um dos melhores times da Série B. Mas jogamos com seriedade, não demos espaços. Tivemos atenção durante toda a partida", falou o camisa 1 palmeirense, entusiasmadíssimo. O atacante Munõz, que disse várias vezes que preferia sair do clube se não fosse aproveitado pelo treinador, mudou o tom de suas declarações. ?Nunca disse que queria sair do Palmeiras. Mostramos que temos um bom time e criamos oportunidades até para marcar mais gols." O técnico Jair Picerni também mostrava entusiasmo com a atuação do time. ?Foi uma grande atuação", disse. O treinador deixava claro que indisciplina de alguns jogadores era a sua maior preocupação. ?O que temos de ter aqui é responsabilidade. Com disciplina vamos melhorar muito. É sempre assim: com disciplina, organização podemos conseguir melhores resultados. Temos normas que devem ser seguidas", afirmava, mostrando que as rebeldias de Muñoz, Adãozinho e Thiago Gentil, que contestaram seus métodos em recentes entrevistas, o deixaram irritado. ?Temos 30 atletas aqui e todos querem jogar. Só que tem de ter disciplina. Falar muito não resolve nada", desabafava o treinador, num claro sinal de que houve uma ?lavagem de roupa suja? durante a semana no elenco palmeirense. O lateral-esquerdo Lúcio, um dos destaques da equipe, também fazia planos. ?Temos condições de embalar na competição. O Palmeiras mostrou que pode subir ainda mais de produção." O volante Fábio Gomes levou uma pancada no pé esquerdo e saiu do vestiário de muletas. Neste domingo ele será submetido a exames e pode desfalcar a equipe no jogo de sábado, contra o Botafogo. Magrão, que entrou no segundo tempo depois de uma inatividade de 40 dias por causa de uma distensão muscular, volta ao time.