Goleada deixa São Paulo muito perto da vaga na fase de grupos da Libertadores

SÃO PAULO - Sem dar chance para qualquer surpresa, o São Paulo massacrou o Bolívar na noite desta quarta-feira e encaminhou sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Com dois gols de Luis Fabiano, o time de Ney Franco aplicou 5 a 0 no rival boliviano, no Morumbi, pelo jogo de ida da fase preliminar.

O folgado placar deixa o São Paulo em situação tranquila para a partida da volta, na próxima quarta-feira, em La Paz. O time brasileiro pode perder por até 4 a 0 sem correr o risco de ser eliminado. Se confirmar o favoritismo, o São Paulo entrará no Grupo 3, que já conta com o Atlético-MG.

A boa vitória desta quarta confirmou a aposta do técnico Ney Franco, que havia surpreendido no treino de terça-feira. O treinador deixara Paulo Henrique Ganso no banco de reservas para reforçar o ataque com Aloísio, formando um trio ofensivo, com Osvaldo e Luis Fabiano.

A aposta deu resultados logo nos primeiros instantes. Com uma postura mais ofensiva, o São Paulo pressionou desde o apito inicial e criou a primeira boa chance de gol aos três minutos. Aloísio deu cabeçada despretensiosa que acertou o travessão e quase surpreendeu o goleiro Argüello.

Acelerado, o São Paulo articulava bons passes no meio-campo e descolava investidas pelas laterais, principalmente a partir de Jadson. E, assim, chegou ao primeiro gol. Osvaldo recebeu na esquerda e encheu o pé, de fora da área. A bola acertou a trave esquerda do goleiro antes de entrar, aos 7 minutos.

Além de levantar a torcida, o gol reforçou a motivação do São Paulo, que seguia pressionando. Aos 20, Aloísio recebeu lançamento em profundidade pela direita, se livrou da marcação e cruzou rasteiro para Luis Fabiano só completar para as redes.

Inspirado, o atacante anotou seu segundo ainda antes do intervalo. Aos 45, ele aproveitou rebote do goleiro, após finalização de Aloísio, e só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Eficiente no ataque, o São Paulo contou com uma boa defesa de Rogério Ceni e também com a sorte para não ser vazado no primeiro tempo. O Bolívar criou duas boas jogadas em menos de dois minutos. Na primeira, Eguino desviou de cabeça e o goleiro fez rápida defesa. Na sequência, Ferreira emendou belo voleio e mandou para fora, assustando Ceni.

As investidas do Bolívar, contudo, foram as únicas da partida. O time visitante não teve tempo para ameaçar o São Paulo no segundo tempo. Sufocada, a equipe boliviana levou dois gols em menos de 20 minutos e precisou se segurar na defesa para não sofrer uma goleada maior.

Os gols da segunda etapa foram marcados por Jadson e Rogério Ceni. O primeiro teve origem em jogada de Osvaldo, que já havia levado perigo três minutos antes. Aos 14, ele cruzou da esquerda para o meia anotar o seu gol. Aos 17, o mesmo Osvaldo sofreu falta dentro da área. E foi a vez de Rogério Ceni deixar sua marca ao converter a penalidade.

Satisfeito com o folgado placar, Ney Franco colocou Ganso, Cañete e Casemiro em campo, nas vagas de Jadson, Aloísio e Denilson. Com as mudanças, o São Paulo perdeu parte do ímpeto inicial e reduziu o ritmo, apesar dos gritos de "olé" da empolgada torcida presente no Morumbi. Mais cadenciado, o time da casa apenas administrou o resultado até o apito final.

Antes da partida de volta, contra o Bolívar, o São Paulo vai voltar a campo neste sábado, para rodada do Campeonato Paulista. Ney Franco deve poupar seus titulares no duelo contra o Atlético de Sorocaba, sábado, no Morumbi.

SÃO PAULO 5 x 0 BOLÍVAR-BOL

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Lúcio, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Denilson (Casemiro) e Jadson (Ganso); Osvaldo, Aloísio (Cañete) e Luis Fabiano. Técnico: Ney Franco.

BOLÍVAR-BOL - Argüello; Eguino, Albarracín, Baez, Álvarez; Flores, Miranda (Lizio), Justiniano (Gomez), Cardozo (Yecerotte); Arce e William Ferreira. Técnico: Miguel Portugal.

GOLS - Osvaldo, aos 7, e Luis Fabiano, aos 20 e aos 45 minutos do primeiro tempo. Jadson, aos 14, e Rogério Ceni (pênalti), aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Flores, Aloísio, Luis Fabiano. ÁRBITRO - Roberto Silvera (Fifa/Uruguai). RENDA - R$ 1.383.036,00. PÚBLICO - 41.838 pagantes. LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

Atualizada às 0h13

LANCES

SEGUNDO TEMPO

47min - FINAL DE JOGO

46min - Luis Fabiano reclama com o auxiliar e toma o cartão amarelo

45min - O árbitro dá dois minutos de acréscimo.

38min - Lizio arrisca da entrada da área e obriga Rogério Ceni a trabalhar novamente.

36min - O Bolívar assusta: William Ferreira recebe na área e bate firme para boa defesa de Rogério, no rodapé da trave.

32min - Leonel Justiniano entra no lugar de Alejandro Gómez no Bolívar.

29min - Casemiro entra no lugar de Denilson no São Paulo.

29min - PÚBLICO TOTAL: 41.838. RENDA: R$ 1.383.036,00

26min - Ganso entra no jogo, no lugar de Jadson.

24min - Cañete entra no lugar de Aloísio no São Paulo.

20min - Aloísio toma o primeiro amarelo do São Paulo.

19min - Damir Miranda sai para a entrada de Damián Lizio no Bolívar

17min - GOOOOLLLL DO SÃO PAULO - Rogério Ceni bate no canto oposto do goleiro do Bolívar e faz o quinto do São Paulo na noite.

15min - PÊNALTI PARA O SÃO PAULO - Esperto no lance, Osvaldo ganha do zagueiro na área e acaba derrubado. Rogério Ceni vai para a cobrança.

14min - GOOOOLLLL DO SÃO PAULO - Osvaldo recebe na esquerda, avança com liberdade e cruza na entrada da pequena área para Jadson bater de primeira para fazer o quarto.

8min - Walter Flores, do Bolívar, faz falta em Lúcio e toma o cartão amarelo.

1min - Bolívar volta com Yecerotte no lugar de Cardozo

0min - COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

LUIS FABIANO: "Está todo mudo de parabém no primeiro tempo. Mas tem de forçar e marcar mais no segundo tempo."

RESUMO: O São Paulo mandou no jogo na primeira etapa e ganhou por quanto quis. O Bolívar deu trabalho apenas entre os dois primeiros gols são-paulinos. A torcida, apesar de estar em bom número, não se mostrou muito empolgada.

PRIMEIRO TEMPO

47min - INTERVALO DE JOGO

45min - GOOOOLLLL - Douglas recebe na direita e cruza para o meio da área. Aloísio se aproveita da falha do zagueiro, que não corta, ajeita e chuta. O goleiro defende, mas Luis Fabiano aproveita a sobra.

44min - O árbitro dá um minuto de acréscimo.

34min - Pela primeira vez desde a marca do 12 o Bolívar volta a ameaçar o gol do São Paulo: Após lançamento para a área, a bola espirrada fica na dividida para Rogério Ceni afastar de soco.

30min - Aloísio volta para o jogo.

29min - Aloísio é atendido fora de campo, enquanto Cañete já inicia o aquecimento.

28min - ANÁLISE - Vencendo, o São Paulo toca a bola e espera as chances aparecerem. Jadson faz uma boa partida e consegue criar as jogadas de ataque.

20min - GOOOOLLLL DO SÃO PAULO - Aloísio recebe belo passe pela direita de Jadson, invade a área, se livra do marcador e cruza para Luis Fabiano mandar de primeira para ampliar o marcador.

12min - Após novo escanteio para o Bolívar, Arce cruza da direita e Ferreira, de voleio, finaliza à direita do gol de Rogério.

11min - PRESSÃO DO BOLÍVAR - Em cobrança de escanteio, Cortez tenta cortar, mas acaba desviando de cabeça para o próprio gol. Rogério Ceni faz grande defesa.

7min - GOOOOLLLL DO SÃO PAULO - Osvaldo recebe belo passe, livre na entrada da área, ajeita e manda uma bomba, sem chance para o goleiro Argüello.

3min - O SÃO PAULO QUASE MARCA - Após lançamento para a área, Aloísio desvia de cabeça e acerta o travessão. Na sobra, a zaga do Bolívar afasta.

0min - COMEÇA O JOGO NO MORUMBI