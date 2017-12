Goleada derruba técnico da Matonense A Matonense terá que correr atrás de um outro treinador para a seqüência da Série A2 do Campeonato Paulista. O técnico Ciro Rios não suportou a pressão depois da goleada sofrida em casa, por 4 a 0, diante do São Bento, no último sábado. O treinador não conseguiu impor um padrão de jogo para o time de Matão. Marcelo Veiga, que comandou a Matonense na temporada de 2003 e desde a semana passada está dirigindo o Taquaritinga, é o nome mais forte para assumir o cargo. Com o resultado deste final de semana, a Matonense caiu para a quarta posição do Grupo 2 e permanece com apenas quatro pontos. O próximo compromisso da Matonense será diante do Bragantino, no sábado de Carnaval, às 16 horas, em Bragança Paulista.