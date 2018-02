Goleada do Liverpool sobre Besiktas será investigada

O Liverpool poderá ser investigado pela Uefa devido à suspeita de suborno na partida em que a equipe derrotou o Besiktas por 8 a 0 pela Liga dos Campeões, na maior goleada do torneio, segundo a edição desta quarta-feira do jornal britânico The Sun. No entanto, o jornal afirma que não há indícios de que o clube inglês esteja envolvido na manipulação. De acordo com o Sun, um número alto e pouco comum de apostadores escolheu o placar que acabou ocorrendo, o que não passou despercebido pela Uefa. A entidade européia conta com um sistema que detecta condutas estranhas em apostas e já entregou à Interpol um dossiê de 96 páginas referente a partidas sob suspeita. Há alguns dias, a revista semanal alemã Der Spiegel lançou as primeiras suspeitas, ao publicar que 26 partidas européias válidas pela Liga dos Campeões, Copa da Uefa e eliminatórias da Eurocopa estavam sob suspeita de manipulação de resultados por máfias de apostadores, supostamente do Leste Europeu. No dia 1.º, o presidente da Uefa, Michel Platini, confirmou o início da investigação sobre um possível escândalo de 15 jogos de competições européias manipulados por máfias.