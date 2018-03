Goleada do Rio Branco no Morumbi Na manhã desta quarta-feira, em jogo isolado da Copa Estado de São Paulo, válido pela sexta rodada, o Rio Branco goleou o São Paulo-B, de virada, por 5 a 1. O confronto aconteceu no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Com a vitória, o time do interior saltou para vice-liderança do Grupo 2, somando 12 pontos. Os paulistanos (8 pontos), porém, seguem na quarta posição do Grupo 1. Na primeira etapa, o São Paulo-B marcou com Robert, aos 27 minutos, enquanto o Rio Branco anotou com Thiago, aos 40. No segundo tempo, o time de Americana fez com Juliano a 1 e aos 36 minutos. Os outros dois gols foram de Odil, aos 13, e Wilton Goiano a 16. A oitava rodada começa nesta sexta-feira, com a realização de seis jogos. Eis os jogos: 20 horas - Santo André x Rio Claro; São Caetano-B x Guarani-B; Atlético Sorocaba x Palmeiras-B; Barretos x Noroeste; Matonense x Marília-B; 20h30 - Comercial x Rio Preto.