Goleada do XV de Jaú é destaque na A-3 O XV de Jaú foi o grande destaque da primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 neste domingo, que teve a realização de sete partidas. Jogando em casa, no estádio Zezinho Magalhães o time da cidade de Jaú aplicou uma goleada de 4 a 1 sobre a Ferroviária e já se colocou como um dos favoritos ao título. A vitória por três gols de diferença rendeu os três primeiros pontos e a liderança do Grupo 1. A Ferroviária, que subiu em 2004 para a Série A-3, é a última colocada. O XV de Piracicaba seguiu o exemplo do xará, goleou o Jaboticabal por 4 a 2 na estréia e divide a liderança com o time de Jaú, mas com saldo de dois gols. O Jaboticabal ocupa a penúltima colocação. O outro time a conquistar três pontos é o estreante Monte Azul, que foi à Votuporanga e bateu a SEV por 2 a 1. Como tem o saldo de apenas um gol positivo, fica na segunda colocação. A SEV é a penúltima colocada. Independente e Barretos jogaram no sábado e empataram por 2 a 2. Os dois times somam um ponto cada e dividem a terceira colocação. Pelo Grupo 2, o líder é o São Vicente, que venceu o Mauaense por 2 a 0 na Grande São Paulo, sendo o único com três pontos e dois gols de saldo. O Itararé, que assim como o São Vicente conseguiu o acesso à A-3 em 2004, venceu o Grêmio Barueri por 3 a 2, dividindo a segunda posição ao lado do Palmeiras-B. Os palmeirenses foram à Indaiatuba e de virada venceram o Primavera por 2 a 1. ECO-Osasco e São José protagonizaram o primeiro 0 a 0 do torneio e estão juntos na quarta colocação. As partidas entre Inter de Bebedouro e Rio Claro e Taboão da Serra e Ecus foram suspensas pela Federação Paulista de Futebol. O Inter pediu licença e não disputa a Série A-3, enquanto o estádio do Ecus não passou pela vistoria inicial. O time já providenciou as mudanças e o jogo deve ser realizado em uma nova data.