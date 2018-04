Goleada encerra pré-temporada do Fla O Flamengo encerrou a pré-temporada em Paraíba do Sul, na região do Vale do Paraíba, com uma goleada no seu último jogo-treino, antes da estréia no Torneio Rio-São Paulo, contra o Palmeiras, domingo. O time venceu, nesta sexta-feira, por 11 a 0 a seleção de Itaipava, com destaque para o atacante Leandro Machado, que marcou quatro gols. O técnico rubro-negro, Carlos Alberto Torres, elogiou a movimentação dos jogadores do meio-de-campo. "Eles estão se conhecendo e atuando com simplicidade. São atletas de qualidade", disse o técnico. "A beleza do futebol está nos toques rápidos. O time ainda não é o ideal, principalmente na parte física, culpa desse nosso calendário, mas dará muitas alegrias à torcida." O período que o time passou em Paraíba do Sul transcorreu sem problemas de relacionamentos entre os jogadores, diferentemente do ano passado. A previsão é a de que neste domingo, o time realize um treino à tarde e depois viaje para São Paulo.