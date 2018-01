Goleada faz Gil voltar a sorrir Gil estava angustiado. Terminou o ano passado jogando mal e também começou mal 2002. Alguns chegaram a pôr em discussão o talento do jovem atacante, de 20 anos. Seria ele mais uma falsa promessa do futebol? Neste domingo, tratou de demonstrar que tem grande futuro e, após a brilhante exibição, disse sentir-se aliviado. "Estava faltando confiança, porque eu não vinha num momento bom, mas pus na cabeça que precisaria recuperá-la e não poderia ter medo de tentar as jogadas." O técnico Carlos Alberto Parreira fez questão de dizer que Gil teve a melhor atuação sob seu comando. "Ajudou na marcação, marcou um gol e deu o passe para outro." Alguns companheiros revelaram que o atleta andava aborrecido, cabisbaixo com as críticas e a desconfiança da torcida. Após a goleada sobre a Portuguesa, porém, parece ter recuperado a alegria. Lamentava apenas o fato de ter sido um dos responsáveis pela demissão do técnico da Lusa, Candinho, que não resistiu à derrota por 4 a 1 e à pressão da torcida. "Fiquei triste, ninguém queria derrubar ninguém." O treinador afirmou que já havia avisado os dirigentes, na manhã deste domingo, que a partida contra o Corinthians seria sua última pela Portuguesa. Mas a decisão não era irreversível. Ele só teve certeza de que o melhor seria sair apenas depois do jogo. Foi hostilizado pelos torcedores, que se aglomeraram na frente do vestiário e ameaçaram invasão. Policiais tiveram de ir ao local para evitar confusão ainda maior. O técnico era o alvo da fúria. "Acho que não mereço isso. Já queria sair após o jogo contra o Flamengo (há três semanas), mas me pediram para ficar. A pressão existe desde o primeiro dia do ano por causa do momento político e eu não tenho de agüentar isso", desabafou Candinho, que confirmou que comissão técnica e jogadores estão com os salários atrasados. A diretoria se reunirá nesta segunda-feira para definir seu substituto. Edu Marangon é, de longe, o mais cotado para assumir o cargo. Ele conquistou, em janeiro, o título da Copa São Paulo com o time de juniores da Portuguesa.