Goleada faz técnico do Equador cair O técnico José Jacinto Vega não suportou as duas goleadas consecutivas no Grupo B do Sul-Americano Sub-20 disputado na Colômbia (Brasil 5 a 0 e Uruguai 6 a 0) e anunciou na madrugada desta quarta-feira que renuncia ao cargo de treinador da equipe. O presidente da Federação Equatoriana de Futebol, Luis Chiriboga, indicou o colombiano Armando Osman, assistente-técnico da seleção principal equatoriana, como o novo treinador da equipe nos próximos jogos contra o Paraguai e Chile.