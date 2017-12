Goleada garante Gama na Série B Sem dar chances ao adversário, o Gama bateu o Limoeiro por 7 a 1 na tarde deste domingo no Estádio Bezerrão, no Distrito Federal, pela última rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Com o resultado, o Gama conseguiu o acesso à Série B como vice-campeão, com 10 pontos nesta fase. E o Limoeiro ficou na lanterna desta fase final, com quatro pontos. Bastante movimentado, o primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Gama. Logo aos três minutos, Vítor perdeu a primeira chance do alviverde, mandando para fora depois de estar cara a cara com Marleudo. Aos oito, foi a vez de Marcão desperdiçar outra oportunidade, após cruzamento de Wesley. Três minutos depois, o Gama abria o placar com Vítor completando cruzamento de Cleiton. O mesmo Cleiton, aos 20 minutos, ampliou com uma cobrança de falta que entrou no ângulo de Marleudo. No minuto seguinte, em outra cobrança de falta, o Limoeiro diminuiu, com Denílson. O Gama, no entanto, não se abalou e esfriou a reação dos visitantes com mais um gol de Vítor, aos 23 minutos, tocando na saída de Marleudo após lançamento de Wesley. Aos 31 minutos, Michel Platini recebeu lançamento de Vítor e fez o quarto gol do Gama. Seis minutos depois, Cleiton levantou na área em cobrança de falta e Emerson completou para as redes. O Limoeiro só voltou a assustar aos 41 minutos com um chute de Paloma que foi para fora. Na etapa final, o Gama continuou no mesmo ritmo e foi marcando mais um gol logo aos dois minutos, com um chute cruzado de Rodriguinho. Apesar da grande vantagem, o Gama continuou buscando o gol e balançou as redes pela sétima vez com Rodriguinho, aos 21 minutos. Daí até o final, como o Limoeiro não mostrou poder de reação, o Gama se limitou a deixar o tempo passar para comemorar o merecido acesso à Série B.