Goleada garante topo ao Santo André Com dois gols do atacante Leandrinho o Santo André goleou o Marília por 4 a 0, na tarde deste domingo, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC. Com a vitória o time paulista assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, com seis pontos ganhos, ao lado da Portuguesa. No entanto, no saldo de gols, o time do ABC leva vantagem, pois conta com sete positivos contra três da Lusa. O Marília fica na 16.ª posição, com apenas um ponto ganho. "Foi uma vitória importante, mas temos que manter os pés no chão, pois a Série B é um campeonato complicado", afirmou o técnico vencedor, Sérgio Soares. O atacante Leandrinho, artilheiro da tarde, estava eufórico: "Estou vivendo o melhor momento da minha carreira." O Santo André tomou a iniciativa ofensiva durante a partida. Aos 17 minutos, o atacante Rodrigão roubou a bola da defesa do lado esquerdo e lançou Leandrinho, que dominou na meia-lua e chutou forte, sem chances de defesa para o goleiro Bruno. Mesmo com a vantagem no marcador, o time da casa continuou pressionando. E o segundo gol saiu apenas nos minutos finais da primeira etapa, aos 42, quando Richarlyson fez jogada pela esquerda e tocou para Leandrinho, que deixou Rafinha livre para marcar. O time do ABC praticamente garantiu a vitória aos 30 minutos do segundo tempo. Richalyson bateu falta com perfeição e fez o terceiro gol. Dois minutos depois, novamente o atacante Leandrinho marcou, aproveitando vacilo do zagueiro Maranhão e fechou o placar em 4 a 0. O Santo André volta a jogar na próxima sexta-feira, em casa, contra o Vitória. No sábado, o Marília também joga em casa, contra São Raimundo. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.