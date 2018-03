Goleada gerou mudanças no Palmeiras Há males que vêm para bem. O velho ditado popular é o único consolo possível a um torcedor palmeirense quando se lembra da partida de seu time contra o Vitória, em 23 de abril de 2003, pela Copa do Brasil, no Parque Antártica. O Palmeiras perdeu por 7 a 2 e o resultado vergonhoso forçou Jair Picerni a criar coragem de tomar a atitude que todos esperavam há tempos: recorrer às categorias de base para uma renovação radical. Foram afastados o lateral Neném, o zagueiro Gustavo (expulso no primeiro tempo) e Zinho, jogador de currículo mais importante daquele grupo. No dia seguinte, o Palmeiras apresentou dois novos contratados: o lateral Lúcio e o meia Élson, ambos do Ituano. Lúcio foi um dos destaques da campanha que levou o Palmeiras ao título da Série B. Élson ainda não se firmou e está em baixa no elenco. Na semana seguinte, o Palmeiras voltou a enfrentar o Vitória, em Salvador. Venceu por 3 a 1 e Vágner Love fez o primeiro de seus 41 gols pelo clube. Seria o artilheiro da Série B, com 21 gols. São lembranças que aliviam a dor causada pelos quatro gols de Naldson (atualmente na Coréia), um de Zé Roberto, um de Dudu Cearense e outro de Marcelo Heleno. Para o Palmeiras, marcaram Thiago Gentil e Corrêa.