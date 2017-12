Goleada mantém indecisão de técnico da Croácia no ataque A goleada por 4 a 1 sobre a Áustria, na última terça-feira, animou o técnico da Croacia, Zlatko Kranjcar, mas não lhe deu muita ajuda na hora de definir quem será o companheiro do astro Dado Prso no ataque. Klasnic, do Werder Bremen, saiu jogando e fez dois gols, enquanto Olic, do CSKA, que o substituiu no segundo tempo, colaborou com jogadas em velocidade, embora não tenha marcado. "Ainda não posso dizer quem será o titular. Na verdade, tive quatro atacantes em boas condições na partida", afirmou o técnico, citando ainda Balaban, autor do quarto gol em cobrança de falta. Prso, que joga no Glasgow Rangers, da Escócia, é, por enquanto, o único que tem a vaga de titular assegurada. Até a estréia no Mundial, contra o Brasil, no dia 13, em Berlim, Kranjcar terá mais três partidas para fazer a escolha do ataque. Enfrenta o Irã, neste domingo, em Osijek, na Croácia; a Polônia, dia 3 de junho, em Wolfsburg, na Alemanha; e a Espanha, quatro dias depois, em Genebra, na Suíça.