Goleada mantém Mauaense na ponta da B1 O Grêmio Mauaense disparou na liderança do Campeonato Paulista da Série B1, a quarta divisão, ao golear o Linense, por 5 a 2, neste sábado cedo, em Mauá. A vitória deixou o líder com 20 pontos. O Linense continua com 13 pontos, dividindo a vice-liderança com Ecus e Primavera. A vitória também serviu como vingança para o Mauaense, que tinha perdido no primeiro turno da segunda fase, em Lins, por 3 a 0. Os dois primeiros colocados vão subir à Série A-3 em 2004. O Mauaense sempre foi superior e ficou mais à vontade com duas expulsões do adversário no final do primeiro tempo: Mineiro e Carlos Alberto. Eles não respeitaram a presença de Rodrigo Martins Cintra, árbitro conhecido por seu rigor disciplinar e que atua no Campeonato Brasileiro. Os jogadores foram violentos e expulsos justamente. O primeiro tempo terminou apenas 1 a 0. No segundo tempo, o Mauaense abriu 4 a 0 e garantiu a vitória. A rodada será completada domingo com três jogos. Confira jogos de domingo pela 9ª rodada: 10h - Primavera x Velo Clube; 15h - Ecus x Capivariano e Batatais x Tupã. Classificação: 1) Mauaense 20 pontos; 2) Linense, Ecus e Primavera 13; 5) Tupã 9; 6) Batatais e Capivariano 8; 8) Velo Clube 7 pontos.