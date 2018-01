Goleada melhora o astral no Botafogo A goleada sobre o Volta Redonda por 5 a 2 melhorou o astral dos jogadores do Botafogo. O resultado recolocou o time na zona de classificação e todos no clube consideram o clássico contra o Fluminense, domingo, como decisivo para passar à próxima fase. O Alvinegro disputa a terceira colocação com o Tricolor. "É um jogo decisivo e temos que corrigir os erros", disse o atacante Fábio, autor de três gols contra o Volta Redonda e que vinha sendo perseguido pela torcida. "Eu entro em campo pelo Botafogo. A vaia é um direito dos torcedores, mas se aplaudirem vou gostar mais e fazer de tudo para corresponder", afirmou.