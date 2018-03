Goleada não abala Roth no Atlético-MG A goleada por 4 a 0 sofrida para o Sport, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, deixou carregado o ambiente no Atlético-MG. Além de depender de um verdadeiro milagre para passar às semifinais da competição, o péssimo resultado em Recife colocou sob suspeita o trabalho do técnico Celso Roth, que acumula outras duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, em meio à "ressaca" provocada pela goleada, a diretoria alvinegra procurou afastar qualquer possibilidade de substituição do treinador e os dirigentes evitaram falar em crise. "Nós não vamos permitir a instalação da crise num clube que está nas quartas-de-final da Copa do Brasil e em quarto lugar no Campeonato Brasileiro", disse o presidente licenciado do Conselho Deliberativo do clube mineiro, Alexandre Kalil, que classificou a derrota na capital pernambucana como "um fato isolado". "A quarta-feira foi um desastre, um fato isolado e nós vamos tratar como um fato isolado". O dirigente, que mesmo afastado do cargo responde pelo clube, foi veemente ao garantir o emprego de Roth. "Vamos parar com essa onda. Quem manda o técnico do Atlético embora sou eu, não é jornal, não é revista, não é programa", disse Kalil, em entrevista a uma TV local. O treinador, após a partida contra o Sport, procurou minimizar a goleada sofrida. Apesar de admitir a má fase da equipe, ele enxergou pontos positivos do time durante o jogo. O certo é que o próprio Roth já havia alertado sobre a falta de peças de reposição no grupo atleticano, que perdeu recentemente dois importantes jogadores. O atacante Alessandro - que vinha sendo um dos destaques do time no Brasileirão - foi negociado com o futebol do Kwuait e o volante Hélcio sofreu uma grave lesão.