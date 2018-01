Goleada não derruba técnico do Juventude Uma reunião da direção do Juventude, nesta terça-feira à noite, definiu a continuidade do técnico Cristóvão Borges no comando da equipe. A goleada por 7 a 0 sofrida diante do Goiás, domingo, abalou ainda mais o prestígio do treinador entre os torcedores, mas os dirigentes decidiram dar um voto de confiança. A partir do encontro ficou destacada a necessidade de qualificar mais o grupo, visando a melhorar as condições de trabalho de Cristóvão. Nesta quarta-feira, deve se apresentar o zagueiro Índio, ex-Palmeiras. O Juventude deve tentar a contratação do lateral Neném, também dispensado pelo Palmeiras. Domingo, o Juventude enfrenta o Guarani. O ambiente está melhorando, depois de reuniões entre a comissão técnica e jogadores. Além disso, os três pontos do jogo com a Ponte Preta, ganhos no tribunal, devem contribuir para ajudar a motivar os jogadores.