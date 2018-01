Goleada não surpreende Ricardo Oliveira O atacante Ricardo Oliveira (Bétis-ESP) encarou com naturalidade a goleada por 7 a 1 desta quarta-feira, aplicada pelo Brasil sobre Hong Kong. "Temos muitos jogadores de ótimo nível técnico e no Brasil sempre surgem nomes de qualidade para a seleção", disse. O jogador admitiu que o jogo foi fácil, mas se disse satisfeito pelos dois gols marcados. ?Estou muito feliz com os gols. Acho que eu soube aproveitar a oportunidade que tive, mas o mais importante é que a Seleção mostre sempre uma boa imagem para fazer com que o Brasil seja respeitado em todos os lugares", acrescentou ele que ganhou uma vaga no time titular após as ausências de Ronaldo (não liberado pelo Real Madrid) e Adriano (Inter-ITA), machucado.