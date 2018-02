Goleada no coletivo empolga Obina para a estréia no Carioca A goleada dos titulares do Flamengo por 5 a 0 sobre os reservas no último coletivo antes da estréia no Campeonato Carioca, contra a Cabofriense, nesta quarta-feira, fez o atacante Obina ter seu nome gritado festivamente nas arquibancadas da Gávea. O jogador foi o autor de dois gols e contou estar motivado para fazer uma boa apresentação. ?Bom saber que os torcedores estão sempre me ajudando. Só me resta corresponder dentro do campo?, afirmou Obina. ?Mas preciso estar sempre marcando, porque é a minha função e vai ajudar o Flamengo a conquistar as vitórias.? Obina também disse estar confiante para a estréia, principalmente porque o Flamengo já conseguiu um bom entrosamento entre seus jogadores. O clube foi o segundo que mais contratou entre os cariocas para a temporada de 2007. ?Fiz um gol hoje (terça depois de um passe do Juninho Paulista e nunca atuei com ele?, destacou Obina. ?O importante neste início é cada um dar