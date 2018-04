Goleada no Morumbi faz São Paulo quebrar recordes

A vitória por 6 a 0 sobre o Trujillanos, nesta terça-feira, pela Copa Libertadores, fez o São Paulo se reabilitar na competição e ainda quebrar recordes. A goleada se tornou a maior do clube na história da competição continental e a mais elástica nos últimos nove anos. Desde setembro de 2007 o time não derrotava um adversário por uma diferença tão grande de gols.

Na Libertadores, a maior goleada era o 5 a 0 sobre o Bolívar, em 2013. A partida marcou a estreia do time do Morumbi na competição daquele ano, ainda em confronto válido pela fase preliminar. Já na história do São Paulo. a última vitória por 6 a 0 foi ainda há mais tempo, pelo Campeonato Brasileiro de 2007, contra o Paraná, durante a campanha do título nacional daquele ano.

"Creio que ganhamos porque tivemos a ideia de colocar muito ritmo, pressão e marcação alta. Isso nos levou a conseguir dois gols rapidamente, quase não demos chance ao adversário. Mantivemos o ritmo, a pressão e por isso demonstramos superioridade", comentou o técnico Edgardo Bauza. O resultado significou a primeira vitória do time na fase de grupos de competição.