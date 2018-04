Goleada no primeiro turno é inspiração para o Botafogo No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo goleou o Vasco por 4 a 0, no Engenhão. Um turno inteiro depois, os dois times voltam a se encontrar novamente neste domingo, mais uma vez no Engenhão - desta vez com mando cruzmaltino. E é a vitória marcante sobre o rival no primeiro confronto entre eles neste Brasileirão que dá confiança ao Botafogo para a partida válida pela 35.ª rodada.