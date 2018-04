Goleada pela Roma, Lazio demite Pioli e anuncia novo técnico

Goleada por 4 a 1 pela Roma no clássico do último domingo, a Lazio agiu rápido ao anunciar, horas após o confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, uma troca de comando técnico da equipe. Stefano Pioli foi demitido do cargo e Simone Inzaghi acabou sendo anunciado como novo treinador do time.

A derrota por goleada no clássico deixou a Lazio na oitava posição da competição nacional, com 42 pontos, e se tornou determinante para a saída de Pioli, que na temporada passada havia levado o time ao terceiro lugar no Italiano. Entretanto, ele amargava campanha instável nesta edição do principal torneio do país, depois de também ter sido eliminado pelo Bayer Leverkusen nos playoffs para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Escolhido para assumir o cargo, Simone Inzaghi tem apenas 39 anos de idade e é ex-jogador da própria Lazio. Anteriormente, o treinador vinha trabalhando no time de base do clube. Seu irmão mais velho, Filippo Inzaghi, se destacou como jogador com as camisas de Juventus e Milan, sendo que este último time chegou a ser comandado por ele na temporada passada do futebol europeu.

Ameaçado de não conseguir conquistar classificação para nenhuma competição europeia da temporada 2016/2017, a Lazio voltará a jogar pelo Campeonato Italiano no próximo domingo, contra o Palermo, fora de casa.