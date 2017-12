Goleada provoca mudanças no Guarani A goleada de 6 a 1 sofrida para o Paysandu na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro deve render mudanças no time do Guarani que enfrenta o Grêmio na próxima quinta-feira, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O atacante Rodrigão e o volante Leandro Guerreiro, que sequer viajaram para Belém, podem reaparecer entre os titulares. Rodrigão, artilheiro do time no Brasileirão, com oito gols marcados, está se recuperando de uma torção no tornozelo sofrida no coletivo da última sexta-feira. O jogador seria o titular na partida contra os paraenses, mas a contusão adiou sua volta ao time. Depois de marcar os dois gols da vitória de 2 a 0 sobre a rival Ponte Preta, o ex-atacante de Santos e Internacional entrou em jejum e já está há exatos 52 dias sem marcar com a camisa do Guarani. Ele entraria no lugar de Ricardo Lobo, que não esteve bem na sua estréia. No meio campo o técnico Barbieri deve confirmar o retorno de Leandro Guerreiro. O jogador, que perdeu a posição a vaga para Reinaldo, deve ser escalado para reforçar a marcação, uma vez que apenas Emerson tem a função de marcar os adversários. O volante Emerson, com dores na panturilha, passou a ser dúvida. Com a goleada em Belém, Barbieri continua sendo apenas o técnico interino. O nome de Oswaldo Alvarez, o Vadão, que acaba que deixar o Atlético-PR é muito comentado no Brinco de Ouro.