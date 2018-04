Goleada sobre Paraná faz Corinthians repetir feito que não obtinha desde 2006

A goleada por 4 a 0 sobre o Paraná, conquistada neste domingo no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, fez o Corinthians repetir um feito que havia conquistado pela última vez na edição de 2006 da competição.

O time alvinegro não vencia um adversário por quatro gols de diferença, em um jogo como visitante no Brasileirão, desde o dia 1º de novembro de 2006, quando superou o Fortaleza pelo mesmo placar de 4 a 0, no Castelão, na capital cearense.

Curiosamente, o duelo realizado há mais de uma década marcou a estreia de Fagner, então com 17 anos, em uma partida do time profissional corintiano. No último domingo, o lateral-direito, agora com 28 anos, ajudou a equipe a derrotar o Paraná e a deixar a equipe comandada por Fábio Carille na liderança isolada do torneio nacional.

Naquele confronto de 2006, Renato, Roger, César e Wilson marcaram os gols da vitória do Corinthians, que terminaria aquele Brasileirão apenas na nona posição, 25 pontos atrás do campeão São Paulo. No ano seguinte, a equipe do Parque São Jorge ainda amargou o rebaixamento à Série B após uma péssima campanha na competição.

Campeão paulista neste ano e em grande fase, o time corintiano iniciará na tarde desta segunda-feira a sua preparação para enfrentar o Vitória, na quarta, às 19h30, no Barradão, em Salvador, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a equipe voltará a jogar no domingo, às 16 horas, contra o Atlético-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.