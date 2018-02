Goleada tira Sorocaba da Série C O futebol paulista, tradicional força no Campeonato Brasileiro da Série C, está fora da luta pelo título da temporada. Assim como aconteceu com o Rio Branco, no sábado, ao perder para o Villa Nova-MG, por 5 a 2, o Atlético Sorocaba acabou eliminado, neste domingo, ao perder por 4 a 1 para o Ipatinga-MG, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Como havia perdido o jogo de ida por 2 a 0, o time sorocabano precisava vencer por três gols de diferença. Com a vitória, o time mineiro passou para as quartas-de-final, onde encara o Ceilândia-DF. O Atlético começou bem, sufocando o adversário, inclusive abriu o placar, aos 22 minutos, com um gol de cabeça do veterano atacante Macedo. Mas sofreu o empate, aos 43 minutos, com Gustavinho. No segundo tempo, o time paulista se atirou ao ataque e ficou exposto aos contra-ataques, sofrendo a goleada. Aos 17 minutos, Marinho usou a cabeça para desempatar. Rodriguinho ampliou aos 28´, enquanto Anderson, de pênalti, completou a goleada aos 39 minutos.