Goleadas marcam rodada da Copa Estado A primeira rodada da Copa Estado de São Paulo foi completada neste domingo com dez jogos. Os principais destaques foram as goleadas do Jaboticabal sobre o Paraguaçuense e do Marília B sobre o Taquaritinga, ambos por 5 a 0. No Parque Antártica, no "Clássico B" o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0. O Marília mandou a campo vários jogadores que não foram relacionados para o jogo contra o Remo, sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso, venceu com facilidade, com três gols de Reginaldo. Três times que jogaram fora de casa se deram bem. O Comercial foi a Mirassol e venceu por 2 a 1. Em São José do Rio Preto, o Rio Preto perdeu para a Francana por 1 a 0. O Santo André venceu o XV de Piracicaba por 1 a 0, com gol de Tássio, que foi um dos destaques da equipe que foi campeã da Copa São Paulo de Futebol Juniores. O Rio Branco, não deu sopa para o azar e bateu o Juventus por 2 a 1, em Americana. Em Itu, o Ituano venceu a boa equipe do São Caetano B, também por 2 a 1. Completando a rodada, Olímpia e Barretos e XV de Jaú e Osasco, não saíram do 0 a 0. Os 32 participantes estão divididos em quatro grupos de oito clubes cada. Na primeira fase, os times do Grupo 1 enfrentam os do Grupo 2 e os times do Grupo 3 pegam os do Grupo 4. Na segunda fase os clubes se enfrentam e, dois turnos, dentro de cada grupo . Passam à terceira fase os dois primeiros colocados de cada grupo. Os oito classificados vão ser divididos em dois grupos de quatro, jogando entre si para se conhecer o campeão de cada grupo para decidir o título da competição. Confira os resultados da primeira rodada: Guarani B 1 x 0 São Bento, Araçatuba 2 x 1 Sertãozinho, América 0 x 0 Internacional de Bebedouro, Rio Claro 1 x 1 Nacional, Noroeste 0 x 0 Matonense, Ferroviária 2 x 3 Atlético Sorocaba, Rio Preto 0 x 1 Francana, Olímpia 0 x 0 Barretos, XV de Jaú 0 x 0 Osasco, Marília B 5 x 0 Taquaritinga, Paraguaçuense 0 x 5 Jaboticabal, Palmeiras B 1 x 0 São Paulo B, Mirassol 1 x 2 Comecial, XV de Piracicaba 0 x 1 Santo André, Ituano 2 x 1 São Caetano B e Rio Branco 2 x 1 Juventus. Classificação: Grupo 1 - 1) Atlético Sorocaba e Santo André 3 pontos; 3) Nacional e Osasco 1; 5) Juventus, São Caetano B, São Bento e São Paulo B 0. Grupo 2 - 1) Ituano, Rio Branco, Guarani B e Palmeiras B 3; 5) Rio Claro e XV de Jaú 1; 7) Ferroviária e XV de Piracicaba 0; Grupo 3 - 1) Marília e Araçatuba 3; 3) América, Noroeste e Olímpia 1; 6) Mirassol, Rio Preto e Paraguaçuense 0; Grupo 4 - 1) Jaboticabal, Comercial e Francana 3; 4) Barretos, Internacional e Matonense; 7) Sertãozinho e Taquaritinga 0.