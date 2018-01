Goleadas marcam rodada da Copa Estado O sábado foi de muitos gols na 15ª rodada da Copa Estado de São Paulo. Com exceção de XV Piracicaba x Palmeiras B, que empataram por 0 a 0, saíram 18 gols nas outras três partidas pela competição. Em Taquaritinga, os donos da casa, segundo pior time da Copinha, até que tentaram a reabilitação ao marcar o primeiro gol do jogo. Mostrando um bom futebol, o Barretos aos poucos foi impôs o seu ritmo e goleou por 6 a 1. Mesmo placar aconteceu em São José do Rio Preto, onde o América venceu o Paraguaçuense, pior entre os 32 participantes. Fechando a rodada, o Bebedouro viu um show de bola do Jaboticabal, que abriu 4 a 0 sobre a Internacional ainda no primeiro tempo. No fim, repetiu Barretos e América e também deixou o campo com 6 a 1 no placar.