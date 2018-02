Goleadas marcam rodada na Alemanha Dos 7 jogos disputados neste sábado no Campeonato Alemão, 3 acabaram em goleadas. Foram eles: Freiburg 0 x 6 Werder Bremen, Hertha Berlin 6 x 0 Borussia Moenchengladbach e Stuttgart 5 x 2 Bochum. Já o Bayern de Munique só empatou com o Nuremberg por 2 a 2, mas manteve a liderança do torneio. No empate do Bayern, que chegou aos 33 pontos - três a mais do que o Stuttgart -, o destaque foi o brasileiro Zé Roberto, que marcou um dos gols da equipe de Munique. Saíram mais dois gols brasileiros na rodada. Marcelinho Paraíba fez o último do Hertha Berlin na goleada sobre o Borussia Moenchengladbach. E França ajudou o Bayer Leverkusen a ganhar do Wolfsburg, ao fazer o gol da vitória por 2 a 1 aos 44 minutos do segundo tempo. Nas outras duas partidas disputadas neste sábado: Arminia Bielefeld 1 x 1 Hansa Rostock e Hamburg 0 x 2 Hanover. No domingo, Kaiserslautern x Mainz e Borussia Dortmund x Schalke 04 completam a 16ª rodada.