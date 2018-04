Goleadas marcam rodada na Série B; Vasco é novo líder

Os cruzmaltinos, que completaram 111 anos de fundação na última sexta-feira, comemoraram em grande estilo com os 79.636 torcedores presentes ao Maracanã. Com 39 pontos, o Vasco abriu três de vantagem para o vice-líder Atlético e cinco para o Guarani. E conquista o título simbólico do primeiro turno. Já o Ipatinga é o 13.º colocado, com 24 pontos.

Em Campinas, a Ponte Preta encerrou o jejum de quatro jogos sem vitórias em grande estilo ao bater o Duque de Caxias por 4 a 1. Assim, encostou no G-4, o grupo de acesso. Agora o time paulista é o sexto colocado, com 30 pontos, três abaixo do quarto colocado Ceará, que na estreia do atacante Mota goleou o América-RN por 5 a 1, em Natal, o que não acontecia há duas rodadas. Potiguares e cariocas seguem na briga contra o rebaixamento, com 23 pontos cada.

Outro que briga contra o descenso é o Fortaleza, que goleou o Paraná por 4 a 0 na estreia do técnico Márcio Fernandes. O resultado colocou os cearenses com 22 pontos, mas ainda na zona da degola, em 18.º lugar. O Paraná é o 11.º colocado, com 24.

O único jogo sem gols no sábado aconteceu em Goiânia, onde Vila Nova e Brasiliense se enfrentaram e mantiveram suas situações. Os goianos estão na beira da zona de rebaixamento, com 23 pontos, enquanto o Brasiliense ocupa posição no meio da tabela, com 27.

Confira os jogos da 19.ª rodada da Série B:

Terça-feira

Bahia 2 x 1 Atlético-GO

Campinense 3 x 3 Portuguesa

Sexta-feira

Figueirense 0 x 2 São Caetano

Juventude 4 x 1 Guarani

Sábado

Vasco 4 x 0 Ipatinga

Ponte Preta 4 x 1 Duque de Caxias

Fortaleza 4 x 0 Paraná

América-RN 1 x 5 Ceará

Vila Nova 0 x 0 Brasiliense