Goleadas na abertura da Copa Estado SP Três goleadas marcaram a abertura da sexta rodada da Copa Estado de São Paulo, nesta quarta-feira de feriado estadual. Em jogos realizados pela manhã, o Santo André permanece como o único time com 100% de aproveitamento, ao golear a Ferroviária, por 5 a 1, no ABC. O time lidera o Grupo 1, com 18 pontos. Mas as maiores goleadas foram do Juventus sobre o XV de Jaú e do Barretos sobre o Paraguaçuense, ambos por 6 a 1. São Paulo B e Rio Branco, que também deveriam estar em campo, entraram em acordo e transferiram a partida para o dia 16, também às 11 horas. Confira os resultados: Nacional 1 x 1 Palmeiras-B; ECO 1 x 0 Ituano; São Caetano-B 2 x 2 XV de Piracicaba; São Bento 0 x 1 Rio Claro; Juventus 6 x 1 XV de Jaú; Santo André 5 x 1 Ferroviária; Francana 2 x 2 Noroeste; Barretos 6 x 1 Paraguaçuense; Matonense 2 x 1 Araçatuba; Taquaritinga 1 x 2 Mirassol e Sertãozinho 1 x 0 América. Três jogos vão completar a rodada: 15:00 - Jaboticabal x Rio Preto; 16:00 - Internacional de Bebedouro x Marília-B e Comercial x Olímpia; 20:00 - Atlético Sorocaba x Guarani-B (Rede Vida - ao vivo).