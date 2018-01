Goleadas na rodada da Copa Estado de SP A abertura da segunda rodada da Copa Estado de São Paulo aconteceu nesta sexta-feira, com a realização de quatro partidas. Destaque para o Palmeiras-B, que jogando o "clássico" com o time B São Caetano, goleou por 5 a 0. Outra goleada registrada foi a do Atlético Sorocaba, que derrotou o XV de Jaú por 6 a 0. Nas outras partidas, o placar foi magro. O Sertãozinho, jogando em casa, derrotou a Paraguaçuense por 1 a 0, com o gol saindo apenas aos 43 minutos do segundo tempo. O Barretos não sofreu tanto, mas bateu o América também pelo placar mínimo. Com mais esta vitória, o Palmeiras-B está na liderança do Grupo 2, com seis pontos. No mesmo grupo encontra-se o XV de Jaú, com apenas um ponto. O Atlético Sorocaba é o líder do Grupo 1, com seis pontos, enquanto o São Caetano-B ainda não pontuou. No Grupo 3, o América permanece com um ponto e a Paraguaçuense amarga a lanterna, sem pontuar. Com a vitória, o Barretos assumiu a liderança do Grupo 4, com quatro pontos, seguido pelo Sertãozinho, com três.