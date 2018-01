Goleadas na rodada da Copa Interior Três goleadas completaram a sexta rodada da Copa do Interior, realizada neste domingo de manhã. Um dos destaques foi a vitória do XV de Jaú, por 3 a 0, sobre a Internacional, em Limeira. Este resultado deixou o XV na liderança isolada do Grupo Leste, com 14 pontos, também com a maior pontuação dentro da competição. O time de Jaú não deu chances ao adversário. Nenê abriu o placar no primeiro tempo, quando o time poderia ter aplicado um goleada. O placar foi completado na etapa final, de novo, com Nenê e depois com Gilsinho. A Inter continua com sete pontos, em sexto lugar. O União Barbarense (9) goleou o lanterna Sãocarlense (3), por 5 a 1, conseguindo sua terceira vitória seguida. Este jogo foi realizado em Capivari, porque o Barbarense está com seu estádio interditado pela promotoria pública de Santa Bárbara d´Oe ste. Os gols do Barbarense foram marcados por Roberto Silveira, Júlio Ferreira, Fabrício, Paulo Santos e Santos, enquanto Carlinhos fez o gol de honra do Sãocarlense. O Juventus (11) assumiu a vice-liderança após a goleada de 5 a 2 sobre o São Bento (6). Este jogo aconteceu na Rua Comendador Souza porque o gramado da Rua Javari está em reformas. Para o time da Móoca marcaram Gabriel (2), Douglas, Cristian e Éder, com Jader e Daniel anotando para o São Bento. No Estádio Úlrico Mursa, em Santos, a Portuguesa Santista (8) venceu por 2 a 1 o Nacional (10), com gols de Neto e Ilton para o time da casa. Eusébio marcou para o Nacional, agora terceiro colocado. Pelo Grupo Oeste, o Bandeirante divide a liderança, com 10 pontos ao lado do Marília, após a vitória em casa, por 2 a 1, sobre o Mirassol (7). Adão e Andrade marcaram para o time de Birigui, enquanto Amorim fez o gol do Mirassol. O Rio Preto (9) venceu o Comercial (9) por 2 a 0, com gols de Rafael e Marco Aurélio. Sexta-feira, o Noroeste somou dois pontos diante do Olímpia ao empatar, em 1 a 1, e vencer nos pênaltis, por 3 a 2. Sábado, em Franca, a Francana venceu o Marília por 1 a 0. Confira os resultados de domingo: Bandeirante 2 x 1 Mirassol, Internacional 0 x 3 XV de Jaú; Portuguesa Santista 2 x 1 Nacional, Juventus 5 x 2 São Bento, Rio Preto 2 x 0 Comercial e União Barbarense 5 x 1 Sãocarlense. Classificação: Grupo Oeste - 1) Marília e Bandeirante 10 pontos; 3) Comercial, Rio Preto e Francana 9; 6) Mirassol 7; 7) Olímpia e Noroeste 5. Grupo Leste - 1) XV de Jaú 14 pontos; 2) Juventus 11; 3) Nacional 10; 4) União Barbarense 9; 5) Portuguesa Santista 8; 6)Internacional 7; 7) São Bento 6; 8) Sãocarlense 3.