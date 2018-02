Goleadas são destaques no Interior A oitava rodada do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, foi completada neste domingo, com a realização de 12 jogos. O destaque ficou por conta do Grupo 1, onde Penapolense e Assisense fizeram a alegria da torcida com goleadas. Em Penápolis, a Penapolense atropelou a Santacruzense por 6 a 0. O nome do jogo foi o atacante Renan, autor de cinco gols. O outro gol do time foi assinalado por Vaninho. Com a vitória, a equipe segue na segunda colocação do Grupo 1, com 15 pontos, atrás apenas da Assisense. Em casa, o clube de Assis goleou o Garça, por 5 a 0, chegando aos 18 pontos. No Grupo 2, quem segue na liderança é a Lençoense, que neste domingo derrotou o Grêmio Sumareense por 3 a 2. Agora, o clube de Lençóis Paulista possui 20 pontos. Apesar do empate em casa com o Águas de Lindóia, por 1 a 1, o Jacareí ainda lidera o Grupo 3, com 15 pontos. No Grupo 4, quem aparece na ponta é o Taboão da Serra, que no sábado à tarde derrotou o Osasco por 2 a 1. O líder tem 18 pontos. Confira os resultados: Taboão da Serra 2 X 1 Osasco; Guarujá 1 X 1 AD Guarulhos; Penapolense 6 x 0 Santacruzense, SEV 2 x 1 Tanabi, Campinas 0 x 0 Força Futebol, Jacareí 1 x 1 Águas de Lindóia, Jabaquara 2 x 4 Barcelona, São Vicente 2 x 2 Itararé, Assise nse 5 x 0 Garça, Osvaldo Cruz 0 x 0 Prudentino, Radium 1 x 3 Grêmio Catanduvense, Lençoense 3 x 2 Guarani Sumareense, Palmeirinha 3 x 0 Ginásio Pinhalense e Guaçuano 2 x 2 Serra Negra.