Goleado pelo Santos na estreia, Linense se reabilita e vence o embalado Audax

O Linense conquistou sua primeira vitória neste Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado, sob sol muito forte, venceu o Audax por 2 a 0, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, pela segunda rodada. Thiago Humberto, de pênalti, e Zé Antônio fizeram os gols no segundo tempo.

Com o resultado, o Linense chegou aos três pontos e assumiu a liderança provisória do Grupo B. O time se reabilita após a goleada sofrida para o Santos, por 6 a 2, na estreia. Já o Audax fica com os mesmos três pontos e em terceiro no Grupo D. Havia vencido o São Paulo, por 4 a 2, na primeira rodada do Estadual.

A vitória do Linense também freou o embalo da equipe de Osasco, que vinha embalada após derrotar os são-paulinos e depois ao superar o América-RN por 1 a 0, triunfo que levou o time para a segunda fase da Copa do Brasil.

O JOGO - Mesmo fora de casa, o Audax dominou as ações do jogo no primeiro tempo. Priorizou o toque de bola e criou as melhores chances de abrir o placar. Já o Linense preferiu se defender e contou com a sorte para não descer ao vestiário em desvantagem.

O Linense voltou para o segundo tempo com uma melhor marcação, mas ainda assim era o Audax que tinha as melhores chances de marcar o primeiro gol. Com o calor, o Audax diminuiu o ritmo e o Linense aproveitou para sair mais ao ataque. Aos 28 minutos, Carleto cruzou e Pedro Carmona cortou a bola com a mão dentro da área: pênalti. Aos 29 minutos, Thiago Humberto foi para a cobrança e abriu o placar acertando o canto direito do goleiro.

Depois disso o time de Lins se fechou na defesa e esperou os contra-ataques. E foi assim que saiu o segundo gol. Zé Antônio recebeu passe de Gabrielzinho e com um toque leve tirou a bola do alcance do goleiro Felipe Alves aos 46 minutos.

Nos minutos finais do segundo tempo, o técnico do Audax, Fernando Diniz, foi expulso de campo pelo árbitro Marcelo Aparecido de Souza. Foi a segunda expulsão do treinador em dois jogos, já que também havia se exaltado demais à beira do gramado diante do São Paulo na primeira rodada.

O Linense volta a campo já na próxima terça-feira, quando enfrentará o Mirassol, às 19h15, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O Audax, no mesmo dia, visitará a Ferroviária às 21h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 2 X 0 AUDAX

LINENSE - Edson Kölln; Lucas Newiton (Bruno Moura), Rodrigo Lobão, Bruno Costa e Carleto; Caíque, Tássio, Zé Antônio e Diego Felipe; Thiago Santos (Thiago Humberto) e Joãozinho (Gabrielzinho). Técnico: Guilherme Alves.

AUDAX - Felipe Alves; Felipe Rodrigues, André Castro (Velicka) e Betinho; Léo Arthur, Pedro Carmona (Damasceno), Danielzinho e Marquinho; Denilson (Rafinha), Ytalo e Hugo. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Thiago Humberto, aos 29 minutos do primeiro tempo; Zé Antônio, aos 46 do segundo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Santos, Tássio, Caíque e Zé Antônio (Linense); André Castro, Felipe Rodrigues, Betinho (Audax).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).