Goleador do Swansea, Michu renova contrato até 2016

Michu assinou um novo acordo com o Swansea depois de ter sido contratado junto ao Rayo Vallecano, da Espanha, por 2,2 milhões de libras (cerca de 2,5 milhões de euros) antes do início desta temporada.

E a renovação de contrato de Michu coloca fim aos rumores de que ele poderia ser contratado por um clube grande da Europa durante esta janela de transferências do futebol do Velho Continente. E o novo acordo foi festejado pelo atleta. "Foi uma decisão fácil para mim. Estou vivendo um sonho com o Swansea. Estou desfrutando do futebol mais do que nunca", ressaltou.

A renovação do contrato de Michu foi anunciada no mesmo dia em que o Swansea enfrentará o Chelsea, em casa, para tentar garantir vaga na decisão da Copa da Liga Inglesa. No jogo de ida da semifinal, a equipe galesa surpreendeu ao bater o rival por 2 a 0, em pleno Estádio Stamford Bridge, em Londres.

"É fácil jogar com esta equipe e esta noite (na Inglaterra) teremos a oportunidade de alcançar a primeira final da minha carreira", projetou o atacante, que tentará ajudar o Swansea a chegar pela primeira vez em uma decisão em sua história.

Comandado pelo dinamarquês Michael Laudrup, o Swansea ocupa hoje a nona posição do Campeonato Inglês, com 33 pontos, e voltará a jogar pela competição na próxima terça-feira, contra o Sunderland, fora de casa.