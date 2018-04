Goleador no Fla, Love diz que está 'quase no ponto'

O jogador agora se concentra no clássico do próximo domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. "Já tem Fla-Flu domingo e será o meu primeiro clássico com a camisa do Flamengo. Esperamos vencer. Vamos descansar para ir com tudo. Estou procurando melhorar fisicamente a cada dia, a cada jogo. Vou para o meu terceiro jogo no domingo e estou quase no ponto", afirmou o jogador.

Vágner Love também festejou o bom início de parceria com Adriano no ataque flamenguista. "Estou com uma média boa, tenho de procurar mantê-la e sempre ajudar o Flamengo. Facilita o entrosamento (com o Adriano) o fato de estarmos sempre nos procurando (em campo). É um grande jogador. Está dando certo e espero manter isso em todos os jogos", ressaltou.

No duelo com o Americano, Adriano fez o primeiro gol do Flamengo e Fernando também deixou a sua marca. Após o feito, o volante destacou a ansiedade que vive antes do clássico de domingo, após o resultado conquistado com sofrimento contra o Americano

"O importante foi a vitória. Foi um sufoco no segundo tempo, mas o time se saiu bem e conseguiu o resultado que precisava. O Fla-Flu será um dos melhores jogos. São dois grandes times e estamos ansiosos", disse Fernando.