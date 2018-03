Goleador palmeirense apaga má fama O atacante palmeirense Vágner, de apenas 18 anos, marcou os dois primeiros gols da equipe na vitória por 4 a 1 sobre o Caxias. Com bom futebol, vem conseguindo apagar a má fama fora de campo, já é artilheiro do time na Série B, com quatro gols, e espera ser o mair goleador da competição.