'Goleador', Sergio Ramos é eleito o melhor jogador do Mundial

O título mundial do Real Madrid, conquistado neste sábado, teve como grande destaque o zagueiro Sergio Ramos. Além de cumprir sua função com a qualidade já conhecida, o jogador foi decisivo no ataque, marcando gols na semifinal - 4 a 0 diante do Cruz Azul - e na decisão, quando abriu o caminho para o triunfo por 2 a 0 sobre o San Lorenzo com bela cabeçada. Com isso, ele acabou ficando com o prêmio de melhor atleta da competição.

Sergio Ramos recebeu a Bola de Ouro do Mundial porque ajudou a equipe a passar ilesa, sem ser vazada, nas duas partidas e ainda foi responsável por um terço dos gols marcados. A Bola de Prata ficou com Cristiano Ronaldo, que demonstrou clara decepção ao receber o prêmio, talvez por não ter marcado nas duas partidas. Gareth Bale, também autor de dois gols no torneio, não foi lembrado.

A Bola de Bronze ficou com o capitão do Auckland City, o zagueiro Ivan Vicelich. Ele foi o representante máximo da equipe que surpreendeu o mundo neste Mundial. Mesmo com um elenco semiprofissional, os neozelandeses deixaram para trás o favoritismo dos adversários e conquistaram a terceira colocação neste sábado, quando bateram o Cruz Azul nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Mas a premiação foi mesmo dominada pelo Real Madrid, que ganhou também o troféu Fair Play do torneio. O capitão da equipe, Iker Casillas, ainda recebeu o emblema de campeão mundial que passará a ser usado na camisa madrilenha.