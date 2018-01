Goleador Velber sonha com o Corinthians Fim de treino para o Paysandu no CT do Palmeiras, anteontem. O preparador físico Zambrotti puxa os jogadores. Quer que todos subam rapidamente no ônibus que vai levar o time para o hotel. O embarque para Buenos Aires estava marcado para duas horas depois. O meia Velber, 1,69 m de altura, 65 quilos, quer continuar a conversa com o repórter do JT. Nascido no bairro de Guaná, periferia de Belém, o jogador de 24 anos faz questão de revelar seu sonho: ?Quero jogar no Corinthians.? Leia mais no Jornal da Tarde