Goleadores sonham com a seleção Com olho no sucesso do time, outro na seleção. Vários jogadores que têm sido decisivos em seus clubes não escondem desejo de que as boas atuações chamem a atenção de Carlos Alberto Parreira. Há consenso de que a regularidade no dia-a-dia, nas competições domésticas, seja trampolim para vôos mais atrevidos ou mesmo caminho para contratos milionários no Exterior. Leia mais no Estadão