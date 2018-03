Golear é preciso para o São Paulo O São Paulo já está classificado na Libertadores, mas o jogo contra o The Strongest, nesta quarta-feira, no Morumbi, não está sendo encarado como cumprimento de tabela. O objetivo é golear os bolivianos para conseguir uma melhor classificação entre os 16 que estarão nas oitavas-de-final da competição. Caso o São Paulo vença por uma diferença mínima, deverá ficar na sexta colocação. Mas, se ganhar de goleada, o time do Morumbi pode ficar até na terceira posição e, assim, ter mais vantagens para a seqüência da Libertadores. A diretoria corre atrás de três reforços para o treinador Paulo Autuori. O primeiro deles deverá ser o atacante Roger, da Ponte Preta. ?O acerto entre o São Paulo e a Ponte Preta está próximo, segundo o meu procurador. Tenho que esperar?, disse Roger, em entrevista à Rádio Jovem Pan.