Golear Palmeiras deu azar ao Vitória A goleada histórica que deu no Palmeiras de 7 a 2 parece ter se transformado numa maldição para o Vitória. Após essa partida a equipe baiana que vinha jogando bem, desandou e perdeu duas partidas seguidas em casa (3 a 0 para o Internacional pelo Brasileirão e 3 a 1 para o Palmeiras na Copa do Brasil). O técnico Joel Santana está trabalhando o "psicológico" dos jogadores para o Vitória poder se reabilitar neste sábado, no Maracanã, contra o Flamengo. As duas equipes farão três jogos nos próximos dias. Além da partida de amanhã, se enfrentam duas vezes pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Embora não admita abertamente, Joel deve fazer mudanças na defesa que tomou seis gols nas últimas duas partidas. Alessandro Azevedo deve ganhar a vaga de Almir na lateral esquerda e Vânder a do volante Dudu Cearense. O atacante Zé Roberto reaparece após cumprir suspensão e Allann Delon não joga por estar suspenso. O time mais provável do Vitória deve ser Paulo Musse, Ramalho, Marcelo Heleno, Aderaldo e Almir (Alessandro Azevedo); Adailton, Vânder (Dudu Cearense), Dionisio e Zé Roberto; Alcsandro e Nadson.