Goleiro alemão diz que foi ameaçado O goleiro do Duisburg, da 2.ª Divisão alemã, Georg Koch, afirmou nesta quarta-feira que sofreu ameaças de morte por telefone na semana passada. Quando jogava pelo Energie Cottbus, em 2004, ele recebeu, e não aceitou, proposta anônima de 20 mil para tomar 1 ou 2 gols contra o Regensburg. Na Suíça, a Federação anunciou que vai nomear os juízes das partidas importantes só no dia dos jogos. E na Áustria, a polícia pediu informações à Interpol sobre a ligação do SW Casino Bregenz com o esquema de apostas.