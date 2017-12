Goleiro-artilheiro marca na Série B3 O paraguaio Chilavert e Rogério Ceni, do São Paulo, já têm um novo companheiro na categoria dos goleiros-artilheiros. É Diones, do Comercial de Tietê, que fez de falta um dos gols do seu time na goleada de 4 a 2 sobre o Andradina, neste domingo, pelo Campeonato Paulista da Série B-3. Diones é um especialista na cobrança de faltas. Tanto que o deste domingo foi o seu quinto gol na temporada. Com a vitória, o Comercial manteve a sua boa fase e a liderança do Grupo 2. O time de Tietê soma 45 pontos, um a mais que o Corinthians-B, que goleou o Pirassununguense por 4 a 1, no sábado. Apesar da derrota, o time de Pirassununga continua em terceiro lugar, graças ao tropeço do Montenegro, que venceu o Ranchariense só nos pênaltis (2 a 1), após empate de 1 a 1 no tempo normal. No Grupo 1, o líder Joseense, com 45 pontos, voltou a vencer. Desta vez, o time goleou o Ginásio Pinhalense por 5 a 0, num jogo que não chegou ao fim por causa dos jogadores adversários, que logo após o quinto gol promoveram o "cai-cai". Na vice-liderança está a Ponte Preta-Sumaré, que chegou 40 pontos após vencer o Guaçuano por 2 a 0. Bem perto da Ponte está o Paulista de Caieiras, que foi até Suzano e venceu por 1 a 0 o lanterna União Suzano, que continua sem vencer. Confira os resultados da rodada: Corinthians-B 4 x 1 Pirassununguense; Águas de Lindóia 1 x 0 Grêmio Barueri; Amparo (3) 2 x 2 (4) Paulistano; Andradina 2 x 4 Comercial de Tietê; Elosport (4) 1 x 1 (5) Itararé; União Iracemapolense 6 x 0 Gazeta; Jacareí 4 x 1 Serra Negra; Joseense 5 x 0 Ginásio Pinhalense; Montenegro (2) 1 x 1 (1) Ranchariense; Ponte Preta-Sumaré 2 x 0 Guaçuano; União Suzano 0 x 1 Paulista de Caieiras; União do Vale 1 x 0 Osan; Vocem 1 x 2 Prudentino. Classificação: Grupo 1 - 1) Joseense - 45 pontos; 2) Ponte Preta - 40; 3) Paulista de Caieiras - 38; 4) União do Vale - 34; 5) Amparo - 32; 6) Guaçuano e Jacareí - 31; 8) Osan - 26; 9) Paulistano - 24; 10) Grêmio Barueri - 23; 11) Serra Negra - 20; 12) Ginásio Pinhalense - 19; 13) Águas de Lindóia - 18 ; 14) União Suzano -10. Grupo 2 - 1) Comercial de Tietê - 45 pontos; 2) Corinthians-B - 44; 3) Pirassununguense - 38; 4) Montenegro - 36; 5) Prudentino - 34; 6) Tanabi - 33; 7) Itararé - 31; 8) Elosport - 30; 9) Vocem - 23; 10) Andradina e União Iracemapolense - 22; 12) Gazeta - 10; 13) Ranchariense - 5; 14) Catanduvense - -7.